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У ЗСУ зафіксували майже 10 нових захворювань COVID-19

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 11:23
У ЗСУ зафіксували майже 10 нових захворювань COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На даний момент лікуються від коронавірусу 48 військових

У Збройних силах України за минулу добу, 13 травня, підтвердили вісім нових випадків коронавірусу CVODI-19. Про це повідомили в прес-службі командування Медичних сил ЗСУ.

Повідомляється, що серед нових пацієнтів двоє були госпіталізовані в лікарні, решта шість - проходять лікування вдома під наглядом медиків.

"В закладах охорони здоров'я лікується дві людини (НВМКЦ "ГВКГ" - 1 працівник ЗС України, ВМКЦ Центрального регіону - 1 військовослужбовець). Шість чоловік (Чернівецька область - 1 військовослужбовець, Хмельницька область - 1 працівник ЗС України, Вінницька область - 1 працівник ЗС України, Харківська область - 1 військовослужбовець, Київська область - 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України) лікуються вдома під спостереженням медичної служби. Стан здоров'я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування", - повідомили в ЗСУ.

За станом на ранок 14 травня в ЗСУ хворіють коронавірусом 48 осіб, 61 пацієнт вже одужав, 2 - померли.

Нагадаємо, в Україні зафіксували зростання динаміки нових захворювань коронавірусом. За минулу добу виявили 422 захворювання, що на 20 більше, ніж днем раніше. Всього в країні заразилися 16 847 осіб.

Також повідомлялося, що вперше з початку епідемії в Україні кількість видужали пацієнтів від коронавіруса перевищила кількість нових інфікованих. Як зазначили в Моз, вилікувалися за добу 427 чоловік.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Збройні сили УкраїниУкраїнаКоронавірус
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