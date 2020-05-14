В Киеве зафиксировали более 2000 случаев коронавируса

В Киеве зафиксировали 2012 случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 52 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, за минувшие сутки умерли еще два человека.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось еще на 52 человека", - заявил он.

Заболели:

31 женщина в возрасте от 18 до 81 года,

15 мужчин от 23 до 80 лет,

4 девочки в возрасте от 2 до 16 лет и 2 мальчика в возрасте 12 и 16 лет.

Напомним, в Украине впервые выздоровели от коронавируса больше людей, чем заразились. За минувшие сутки выздоровели 427 человек, а заразились 422.

Также в Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 13 мая, подтвердили восемь новых случаев коронавируса.

Напомним, по состоянию на 14 мая коронавирус в мире диагностировали у 4 429 744 человек, из них - 298 174 человека скончались. В США зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 - 85 197, а также случаев заражения. Еще 310 259 человек там выздоровели