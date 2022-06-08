У Києві голова ОСББ попався на хабарі у 45 тисяч доларів

У Києві на хабарі затримали керівника одного із ОСББ. За отриману неправомірну винагороду чоловік пообіцяв підключити електрику та воду до чотирьох приміщень, що розташовані на території Святошинського району столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, голова правління ОСББ, починаючи з минулого року, вимагав від представника суб’єктів господарювання 60 тис доларів США за підключення електро- та водопостачання до чотирьох приміщень, що розташовані на території Святошинського району столиці.

Його затримано під час одержання неправомірної вигоди у сумі 45 тис доларів США. Правоохоронці провели в офісі ОСББ обшук.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Оболонського управління поліції та УСР у м. Києві ДСР Нацполіції України.