У Києві затримали підозрюваного у пораненні поліцейського в Конотопі

Під час бійки в Конотопській міськраді 26 липня правоохоронцеві проломили голову металевим прутом

У Києві затримали 20-річного сумчанина за підозрою у пораненні поліцейського під час бійки у сесійній залі Конотопської міськради 26 липня 2018 року. Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України.

"Особу молодика, який завдав тяжких тілесних ушкоджень правоохоронцю, було встановлено спільними діями УДВБ НПУ та поліції області. Однак зловмисник втік з місця постійного проживання", - йдеться у повідомленні.

Оперативникам Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки та Центрального апарату ДВБ вдалося з’ясувати, що розшукуваний переховується у Києві.

Чоловікові оголошено підозру за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: затримання сумчанина у Києві

Бійка між прихильниками різних політичних сил Конотопської міської ради 26 липня закінчилася пораненням 12 поліцейських. 48-річного полковника поліції ударили по голові металевим прутом, у результаті чого він отримав тяжку травму, був шпиталізований та прооперований.

Нагадаємо, 26 липня у міській раді Конотопа побилися прибічники та опоненти мера, 50 учасників бійки було доправлено до відділку поліції.