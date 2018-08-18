В Киеве задержали подозреваемого в ранении полицейского в Конотопе

В ходе драки в Конотопском горсовете 26 июля правоохранителю проломили голову металлическим прутом

В Киеве задержали 20-летнего сумчанина по подозрению в ранении полицейского во время драки в сессионном зале Конотопского горсовета 26 июля 2018 года. Об этом сообщил Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

"Личность молодого человека, который нанес тяжкие телесные повреждения правоохранителю, была установлена совместными действиями УДВБ НПУ и полиции области. Однако злоумышленник скрылся с места постоянного проживания", - говорится в сообщении.

Оперативникам Сумского управления Департамента внутренней безопасности и Центрального аппарата ДВБ удалось выяснить, что разыскиваемый скрывается в Киеве.

Мужчине объявлено подозрение по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: задержание сумчанина в Киеве

Драка между сторонниками разных политических сил Конотопского городского совета 26 июля закончилась ранением 12 полицейских. 48-летнего полковника полиции ударили по голове металлическим прутом, в результате чего он получил тяжелую травму, был госпитализирован и прооперирован.

Напомним, 26 июля в городском совете Конотопа подрались сторонники и оппоненты мэра, 50 участников драки были доставлены в отделение полиции.