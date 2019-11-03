ДБР підозрює у шахрайстві оперуповноваженого СБУ та експоліцейського

Фото: затримання підозрюваного (dbr.gov.ua)

Підозрювані вимагали гроші у громадянки за рішення суду у знятті арешту з майна

Слідчі миколаївського теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у шахрайстві співробітнику Служби безпеки України та колишньому поліцейському. Про це передає РБК-Україна із посиланням на ДБР.

Підозрювані - колишній працівник Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області та діючий оперуповноважений Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБУ.

Встановлено, що вони ввели в оману громадянку, яка хотіла отримати рішення суду про зняття арешту зі свого майна - вантажного автомобіля "ГАЗ".

"Для цього вони запропонували жінці послуги посередництва та спонукали передати через них неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів нібито посадовим особам Котовського міськрайонного суду Одеської області", - повідомляє ДБР.

У результаті жінка передала правоохоронцям 15 500 гривень, що були перераховані на картку одного з них.

"Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додали в ДБР.

Злочин кваліфіковано як шахрайство (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України) та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 ККУ).

Нагадаємо, за пропозицію хабара у сумі 100 тисяч доларів детективу НАБУ про підозру повідомили директору державного підприємства в Харківській області.