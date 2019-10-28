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У Києві судитимуть інспектора, який видавав незаконні дозволи на будівництво в небезпечних зонах

Новини » Надзвичайні події    28.10.2019 - 16:04
У Києві судитимуть інспектора, який видавав незаконні дозволи на будівництво в небезпечних зонах
Фото: затримання чиновника (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Чиновника затримали на хабарі в 10 тисяч гривень

У Києві перед судом постане головний державний інспектор у сфері нагляду над будівництвом за видачу дозволів на будівництво у небезпечних зонах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Як повідомляється, чиновника затримали на хабарі у 10 тисяч гривень, в обмін на які він обіцяв отримання дозволу на будівництво в небезпечних зонах і не висвітлення цієї інформації в актах.

"У липні 2019 року чиновник вимагав неправомірну вигоду в розмірі 10 тыс. гривен за своє сприяння в отриманні дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки на території Києва, і не відображення в актах перевірки порушень норм законодавства про працю та притягнення службових осіб приватного підприємства до адміністративної відповідальності під час проведення планових перевірок", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якого передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади на строк до трьох років з конфіскацією майна. Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

У Києві судитимуть інспектора, який видавав незаконні дозволи на будівництво в небезпечних зонах

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи оголосили підозру колишній главі Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак. Її підозрюють у недостовірний декларування.

Також РБК-Україна повідомляло, що колишній народний депутат Максим Микитась вийшов з СІЗО під заставу в 80 млн гривень. Його підозрюють в організації корупційної схеми з заволодіння нерухомістю в Києві.

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