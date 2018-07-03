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Правоохоронці затримали на хабарі начальника відділу Держпраці у Полтавській області

НовиниСуспільство    03.07.2018 - 16:12
Фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Чиновник затриманий на хабарі 26 тис. гривень

Правоохоронці затримали на хабарі 26 тис. гривень начальника відділу гірничого нагляду Управління Держпраці у Полтавській області. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

"У вівторок, 3 липня 2018 року, Київською місцевою прокуратурою № 2 спільно з співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України та Дарницького УП ГУ НС в місті Києві затриманий начальник відділу гірничого нагляду Управління Держпраці у Полтавській області на отриманні 26 тис. гривень неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що кошти посадовець вимагав та отримав від представника підприємства, який здійснює видобуток корисних копалин на території Полтавської області, за вирішення питання про отримання дозволу на проведення гірничих робіт.

Службовця затримали одразу після отримання ним усієї суми неправомірної вигоди.

Наразі правоохоронцями вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднане з вимаганням") Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Київській області поліцейські викрили на хабарі керівника відділу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

 

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Теги публікації: Полтавская область, взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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