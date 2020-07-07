У Києві затримали одного із кураторів терористів на Донбасі

У Києві затримали українця, який брав активну участь у створенні так званого "Розвідувального управління ДНР". Представники цього "підрозділу" причетні до збиття MH17 над Донбасом.

Про це РБК-Україна повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними правоохоронців, диверсант продовжував виконувати завдання російських спецслужб

"Зокрема, керував агентурною мережею, яка за його наказами мала здійснити ряд терористичних актів та диверсій на підконтрольній уряду території України", - повідомили в ОП.

У свою чергу в СБУ додали, що затриманий протягом 2014-2020 років здійснював функції одного з "кураторів" керівників так званої "ДНР" за лінією ГУР російського Генштабу.

"Зокрема, як позаштатний представник спецслужб РФ, він брав активну участь у створенні так званого "Розвідувального управління ДНР" та інших підрозділів зазначеної терористичної організації", - уточнили в українській спецслужбі.

У Офісі генпрокурора повідомили, що бойовику повідомлять про підозру за фактом участі у терористичній організації вже сьогодні. Завтра ж планується його арешт.

Затримання чоловіка відбулося в рамках кримінальної справи щодо збиття літака Малазійських авіаліній збройними формуваннями РФ над Донбасом у 2014 році.

Нагадаємо, у червні Міжнародний суд ООН продовжив розгляд справи MH17. В результаті катастрофи літака загинули ‎298 людей. Наявні докази свідчать про те, що малайзійський літак був збитий ракетою з російської зенітної установки "Бук".

В ході судових засідань сторона обвинувачення оприлюднила фотографії транспортування російського "Буку" в Україну.

Також у справі MH17 з'явився новий свідок, який стверджує, що бачив запуск ракети та саму зенітну установку.