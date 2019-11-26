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У Києві затримали шахраїв, які за 1,5 млн євро обіцяли мандат нардепа

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 18:10
У Києві затримали шахраїв, які за 1,5 млн євро обіцяли мандат нардепа
Фото: (kyiv.npu.gov.ua)

Зловмисники затримали під час передачі першої половини траншу

У Києві правоохоронці викрили дует шахраїв у спробі привласнити 750 тис. євро жінки, якій пообіцяли мандат народного депутата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зазначається, що це половина від повної суми, яку подільники планували отримати під час зустрічі з киянкою для обговорення деталей злочинної угоди. Однак жінка засумнівалася у правдивості намірів чоловіків і з відповідною заявою звернулася до правоохоронних органів.

Так, правоохоронці викрили двох чоловіків, які шахрайським шляхом намагалися заволодіти 1,5 млн євро. У таку суму фігуранти оцінили свої "послуги" з вирішення питання в отриманні мешканкою столиці мандату народного депутату.

Зловмисників затримали під час передачі першого траншу, яка повинна була відбутися в районі станції метро "Чернігівська". Кошти вилучили. Затримані надають поліцейським пояснення, готуються матеріали про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

Фото: (kyiv.npu.gov.ua)

Обидва фігуранти справи - мешканці столиці, 1973 та 1951 років народження, раніше судимі за різні злочини. Останнього місяць тому затримували за скоєння аналогічного злочину. Чоловік, створивши уяву про наявність в нього зв’язків у владних структурах, за 150 000 доларів пообіцяв посприяти у призначенні на посаду голови однієї з райдержадміністрацій. Зловмиснику суд обрав запобіжний захід тримання під вартою та визначив заставу близько 154 тис. гривень, яку він сплатив та опинився на волі.

Раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у шахрайстві співробітнику Служби безпеки України та колишньому поліцейському.

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