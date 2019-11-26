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В Киеве задержали мошенников, которые за 1,5 млн евро обещали мандат нардепа

Новости » Общество     26.11.2019 - 18:10
В Киеве задержали мошенников, которые за 1,5 млн евро обещали мандат нардепа
Фото: (kyiv.npu.gov.ua)

Злоумышленники задержали во время передачи первой половины транша

В Киеве правоохранители разоблачили дуэт мошенников в попытке присвоить 750 тыс. евро женщины, которой пообещали мандат народного депутата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что это половина от полной суммы, которую подельники планировали получить во время встречи с киевлянкой для обсуждения деталей преступной сделки. Однако женщина засомневалась в правдивости намерений мужчин и с соответствующим заявлением обратилась в правоохранительные органы.

Так, правоохранители разоблачили двух мужчин, которые мошенническим путем пытались завладеть 1,5 млн евро. В такую сумму фигуранты оценили свои "услуги" по решению вопроса в получении жительницей столицы мандата народного депутата.

Злоумышленников задержали во время передачи первого транша, которая должна была состояться в районе станции метро "Черниговская". Средства изъяли. Задержанные предоставляют полицейским объяснения, готовятся материалы об объявлении им подозрения и избрания меры пресечения.

Фото: (kyiv.npu.gov.ua)

Оба фигуранты дела - жители столицы, 1973 и 1951 годов рождения, ранее судимые за различные преступления. Последнего месяц назад задерживали за совершение аналогичного преступления. Человек, создав представление о наличии у него связей во властных структурах, за 150 000 долларов пообещал посодействовать в назначении на пост председателя одной из райгосадминистраций. Злоумышленнику суд избрал меру пресечения содержания под стражей и определил залог около 154 тыс. гривен, которую он уплатил и оказался на свободе.

Ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении в мошенничестве сотруднику Службы безопасности Украины и бывшему полицейскому.

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