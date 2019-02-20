У Києві затримали полковника поліції за організацію злочинної групи

Фото: місце події (npu.gov.ua)

За легалізовані кошти посадовець придбав 9 квартир у столиці

Правоохоронці викрили екс-начальника одного з департаментів Нацполіції в організації схеми незаконного збагачення, шляхом продажу службової інформації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Як повідомляється, полковник поліції разом зі спільниками тривалий час за грошову винагороду надавали конфіденційні відомості та безпосередній доступ до них колекторським конторам, мережі банківських установ та приватним підприємствам. За легалізовані кошти посадовець придбав 9 квартир у столиці.

"47-річний полковник поліції - колишній очільник одного з департаментів - на початку 2018 року вийшов на пенсію і налагодив схему незаконного збагачення, шляхом систематичного незаконного втручання у роботу автоматизованих систем МВС та НПУ та незаконного використання інформації з обмеженим доступом", - йдеться у повідомленні.

Володіючи професійними навичками в галузі комп’ютерних технологій та програмного забезпечення, яке забезпечує роботу автоматизованих систем МВС та НПУ, чоловік задля доступу до закритої інформації залучив до своїх незаконних схем діючих працівників поліції – спеціалістів з числа співробітників НПУ, які здійснюють обслуговування вищезазначених автоматизованих відомчих баз.

Фото: місце події (npu.gov.ua)

Встановлено, що клієнтами та нелегальними користувачами службової інформації були персонал і працівники служби безпеки колекторських контор, великих приватних підприємств, банківських установ або будь-яка платоспроможна особа. Одних цікавили відомості при прийомі людей на роботу, інших адреси фактичного проживання кредиторів чи боржників, третіх – персональні дані працівників правоохоронних органів.

"Змовники діяли дуже обережно, дотримуючись усіх методів конспірації та продумуючи можливі ходи оперативних співробітників поліції. Були готові та попереджені про можливі службові перевірки, тому документування їхньої діяльності зайняло тривалий час", - додали у відомстві.

Слідчими ГСУ готується оголошення підозри шести учасникам змови за ч.3 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч.2 ст.361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно- обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у минулому році поліція припинила діяльність 258 організованих злочинних груп.

Окрім того, у 2018 році в Україні було зафіксовано 463,3 тис. злочинів, серед яких - 1508 умисних вбивств.