Поліція збільшила показник викриття злочинних угрупувань у півтора рази

Фото: В'ячеслав Аброськін (УНІАН)

Всього було викрито 258 злочинних угрупувань в 2018 році

У минулому році році поліція припинила діяльність 258 організованих злочинних груп. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

За словами заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна, цей показник у півтора рази перевищує показник 2017 року.

Як зазначається, кожне четверте угрупування діяло у сфері незаконного обігу наркотиків, 14 – у сфері суспільної моралі та торгівлі людьми, стільки ж займалися розкраданням бюджетних коштів. Члени 11 груп причетні до організації незаконних операцій зі зброєю, а 17 груп мали стійкі корумповані зв’язки.

Як повідомляло РБК-Україна, у минулому 2018 році в Україні було зафіксовано 463,3 тис. злочинів, серед яких - 1508 умисних вбивств.

Нагадаємо, протягом 2018 року патрульні врятували 1394 людини, серед них 169 дітей.