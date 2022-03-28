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У Києві затримали двох диверсантів: агітували за РФ та фотографували позиції

У Києві затримали двох диверсантів
Автор: Тетяна Самарук

У Києві затримали двох чоловіків, які фотографували українські позиції та агітували за Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Зокрема, у Шевченківському районі помітили чоловіка, який фотографував позиції працівників поліції. Під час перевірки мобільного телефону, поліцейські виявили фото координат інших місць.

Іншого диверсанта затримали в одному із хостелів Подільського району. Там чоловік із РФ проводив агітації за "руській мір". Відповідних документів, які підтверджують законність перебування на території України він не мав.

Підозрюваних затримали та передали СБУ.

У Києві затримали двох диверсантів (t.me/kyivpatrol)

Раніше ми повідомляли, що на Одещині українські війська зірвали спробу висадки диверсантів РФ.

Також ми писали, що у Черкасах експосадовець хвалив російського пілота, який бомбардував українські міста.

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