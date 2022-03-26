На Одещині українські війська зірвали спробу висадки диверсантів РФ
Російські швидкісні катери намагалися висадити диверсійно-розвідувальні групи на узбережжі Одеської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Оперативного командування "Південь" у Facebook.
Українські військові успішно зірвали спробу ворога. За словами офіцера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова, окупанти отримали гідну відсіч.
"Противник продовжує ведення розвідки берегової смуги та акваторії Чорного моря. Але системи ППО Одещини виконують свої завдання за призначенням. Ворожа спроба висадки ДРГ з використанням швидкісних катерів в Одеській області виявилась не вдалою", – додав полковник.
На ранок 26 березня ситуація в Одесі та області стабільна. ЗСУ, за словами Назарова, повністю контролюють обстановку.
Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли житлові будинки в Харкові.
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