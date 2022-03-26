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У Черкасах експосадовець хвалив російського пілота, який бомбардував українські міста

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Черкаси, Субота 26 березня 2022 17:02
У Черкасах експосадовець хвалив російського пілота, який бомбардував українські міста Експосадовець хвалив пілота окупантів (facebook.com/ssu.cherkasy)
Автор: Тетяна Самарук

У Черкаській області викрили колишнього правоохоронця, який сприяв російській пропаганді. Зокрема, він хвалив російського пілота, який бомбардував українські міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ в Черкаській області.

Зокрема, чоловік публікував у соцмережах дописи, де стверджував, що війну проти України веде не Росія. До того ж він поширював матеріали, в яких прославляли російського пілота, який бомбардував українські міста та цивільних мешканців.

Зокрема, затриманий житель Черкас, колишній співробітник органів МВС. Чоловік вів активну антиукраїнську діяльність.

Під час обшуків у зрадника виявили комп'ютерну техніку та мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

У Черкасах експосадовець хвалив російського пілота, який бомбардував українські містаУ Черкасах експосадовець хвалив російського пілота, який бомбардував українські містаУ Черкасах експосадовець хвалив російського пілота, який бомбардував українські містаУ Черкасах експосадовець хвалив російського пілота, який бомбардував українські містаУ Черкасах експосадовець хвалив російського пілота, який бомбардував українські містаУ Черкасах експосадовець хвалив російського пілота, який бомбардував українські міста

У Черкаській області експосадовець хвалив пілота окупантів (facebook.com/ssu.cherkasy)

Раніше ми повідомляли, що біля Харкова виявили російських шпигунів з "духовенства".

Також ми писали, що СБУ з початку війни затримала понад 350 російських диверсантів.

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