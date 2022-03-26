У Черкасах експосадовець хвалив російського пілота, який бомбардував українські міста
У Черкаській області викрили колишнього правоохоронця, який сприяв російській пропаганді. Зокрема, він хвалив російського пілота, який бомбардував українські міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ в Черкаській області.
Зокрема, чоловік публікував у соцмережах дописи, де стверджував, що війну проти України веде не Росія. До того ж він поширював матеріали, в яких прославляли російського пілота, який бомбардував українські міста та цивільних мешканців.
Зокрема, затриманий житель Черкас, колишній співробітник органів МВС. Чоловік вів активну антиукраїнську діяльність.
Під час обшуків у зрадника виявили комп'ютерну техніку та мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.
У Черкаській області експосадовець хвалив пілота окупантів (facebook.com/ssu.cherkasy)
Раніше ми повідомляли, що біля Харкова виявили російських шпигунів з "духовенства".
Також ми писали, що СБУ з початку війни затримала понад 350 російських диверсантів.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!