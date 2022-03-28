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В Киеве задержали двух диверсантов: агитировали за РФ и фотографировали позиции

В Киеве задержали двух диверсантов
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве задержали двух мужчин, которые фотографировали украинские позиции и агитировали за Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

В частности, в Шевченковском районе заметили мужчину, который фотографировал позиции сотрудников полиции. Во время проверки мобильного телефона, полицейские обнаружили фото координат других мест.

Другого диверсанта задержали в одном из хостелов Подольского района. Там мужчина из РФ проводил агитации за "русский мир". Соответствующих документов, подтверждающих законность пребывания на территории Украины он не имел.

Подозреваемых задержали и передали СБУ.

В Киеве задержали двух диверсантов (t.me/kyivpatrol)

Ранее мы сообщали, что в Одесской области украинские войска сорвали попытку высадки диверсантов РФ.

Также мы писали, что в Черкассах экспосадовец хвалил российского пилота, который бомбардировал украинские города.

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