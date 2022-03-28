В Киеве задержали двух диверсантов: агитировали за РФ и фотографировали позиции

В частности, в Шевченковском районе заметили мужчину, который фотографировал позиции сотрудников полиции. Во время проверки мобильного телефона, полицейские обнаружили фото координат других мест.

Другого диверсанта задержали в одном из хостелов Подольского района. Там мужчина из РФ проводил агитации за "русский мир". Соответствующих документов, подтверждающих законность пребывания на территории Украины он не имел.

Подозреваемых задержали и передали СБУ.

В Киеве задержали двух диверсантов (t.me/kyivpatrol)