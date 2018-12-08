У Києві затримали втікача із Голосіївського суду

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Втікача доставили до Голосіївського управління поліції

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець повідомила, що поліція затримала підозрюваного у вбивстві Андрія Йолкіна, що 6 грудня 2018 втік із будівлі Голосіївського суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Максимець у Facebook.

Максимець розповіла, що затриманого було доставлено до Голосіївського управління поліції.

"Андрій Йолкін, який втік з Голосіївського райсуду столиці, затриманий та доставлений до Голосіївського управління поліції", - розповіла Максимець.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 6 грудня 2018 року із суду Києва втік чоловік. Чоловік, якого судять за підозрою у вбивстві - стаття 115 Кримінального кодексу України, перебував під домашнім арештом, але під час засідання Голосіївського суду йому змінили запобіжний захід на тримання під вартою, йому вдалось втекти із приміщення суду.