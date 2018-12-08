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В Киеве задержали беглеца из Голосеевского суда

Новости » Происшествия    08.12.2018 - 00:45
В Киеве задержали беглеца из Голосеевского суда
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Беглеца доставили в Голосеевское управления полиции

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что полиция задержала подозреваемого в убийстве Андрея Елкина, что 6 декабря 2018 сбежал из здания Голосеевского суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Максимец Facebook.

Максимец рассказала, что задержанный был доставлен в Голосеевского управления полиции.

"Андрей Елкин, который сбежал из Голосеевского райсуда столицы, задержан и доставлен в Голосеевского управления полиции", - заявила Максимец.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 6 декабря 2018 года из суда Киева сбежал мужчина. Человек, которого судят по подозрению в убийстве - статья 115 Уголовного кодекса Украины, находился под домашним арестом, но во время заседания Голосеевского суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей, ему удалось сбежать из здания суда.

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