В Киеве задержали беглеца из Голосеевского суда

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Беглеца доставили в Голосеевское управления полиции

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что полиция задержала подозреваемого в убийстве Андрея Елкина, что 6 декабря 2018 сбежал из здания Голосеевского суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Максимец Facebook.

Максимец рассказала, что задержанный был доставлен в Голосеевского управления полиции.

"Андрей Елкин, который сбежал из Голосеевского райсуда столицы, задержан и доставлен в Голосеевского управления полиции", - заявила Максимец.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 6 декабря 2018 года из суда Киева сбежал мужчина. Человек, которого судят по подозрению в убийстве - статья 115 Уголовного кодекса Украины, находился под домашним арестом, но во время заседания Голосеевского суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей, ему удалось сбежать из здания суда.