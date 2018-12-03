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"Лікарі без кордонів" доставили в окупований Донецьк протитуберкульозні препарати

Новини » Суспільство    03.12.2018 - 15:44
"Лікарі без кордонів" доставили в окупований Донецьк протитуберкульозні препарати
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В лікарню окупованого Донецьку доставили 200 тисяч протитуберкульозних препаратів

Міжнародна гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" доставила в окупований Донецьк протитуберкульозні препарати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначається, 29 листопада "Лікарі без кордонів" закупили і доставили до Донецької обласної клінічної туберкульозної лікарні 200 тисяч протитуберкульозних препаратів українського виробництва.

"Туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом і не знає кордонів, тому без належного лікування діагностованих випадків спалах туберкульозу міг охопити увесь Схід України", - заявив генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Володимир Курпіта.

Повідомляється, що у Донецькій області до початку окупації Російською Федерацією реєструвалися найвищі показники захворюваності  на туберкульоз серед усіх регіонів України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 10 областях, де запровадили воєнний стан, забезпечено посилений режим роботи відділу з реагування на надзвичайні події та міжнародні медико-санітарні правила. 

Зазначимо, навесні повідомлялося, що у бойовиків самопроголошеної "Донецької народної республіки" фіксували випадки захворювання туберкульозом у відкритій формі. 

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