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У Миколаївській області в ДТП загинула людина і семеро постраждали

Новини » Надзвичайні події    23.10.2019 - 09:00
У Миколаївській області в ДТП загинула людина і семеро постраждали
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Внаслідок автопригоди пасажир одного з автомобілей від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці

Одна людина загинула та семеро постраждали в результаті дорожно-транспортної пригоди (ДТП) у Миколаївській області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Аварія сталась на автодорозі Н-24 "Благовіщенське - Миколаїв" у Арбузинському районі. Як зазначається, зіткнулись автомобіль Mercedes Vito, у якому перебували шестеро людей, та Fiat Qubo з водієм та пасажиром.

"Попередньо, внаслідок автопригоди пасажир Fiat від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Інших учасників ДТП було доставлено до найближчого медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 жовтня в Миколаївській області зіткнулися два автомобілі, в результаті чого загинули чотири людини і ще шестеро постраждали. Після цього поліція затримала підозрюваного у скоєнні ДТП.

За три дні до цього у Миколаївській області на автодорозі Кіровоград-Платонове в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала 11-річна дитина і двоє дорослих.

РБК-Україна писало, що 8 жовтня у Миколаївській області зіткнулися автомобілі Toyota і Lexus, в результаті чого загинули двоє співробітників поліції.

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