В Києві заблокували ІТ-компанію, що співпрацювала з "адміністраціями" окупантів

СБУ заблокувала київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Зокрема, постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів. Одержані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій направляли на фінансування угруповань так званих "Л/ДНР", які беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в СБУ, за допомогою нелегального програмного забезпечення окупанти перерахували до "бюджету" бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті.

"Незаконний бізнес організувала керівник компанії, яка укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій", - додали в СБУ.

Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались більше 10 працівників. Офіса в них не було, кожен з них працював дистанційно, в тому числі і на окупованій території.

Серед основних "замовників" послуг були захоплені окупантами підприємства і установи газо- та водопостачання.