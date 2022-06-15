Фінансували російську агресію: Україна арештувала активи білоруської паливної компанії

Служба безпеки України ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії на 20 млн гривень. Вона причетна до фінансування агресії Росії проти нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

За даними відомства, серед арештованих активів корпоративні права та банківські рахунки загальною вартістю майже 20 млн грн.

Встановлено, що ця мережа спеціалізується на оптовій торгівлі різними видами палива. Так, лише за останній рік вона експортувала до України товарів на майже 20 млрд грн.

"Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в РФ і сплачувала податки до бюджетів обох країн. Зважаючи на це, мережа має безпосереднє відношення до фінансування агресії РФ проти України", - пояснюють в СБУ.

Наразі всі арештовані активи передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Порушено справу за двома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного або стану).

Фото: Україна арештувала активи білоруської паливної компанії (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, в Україні заарештували 420 залізничних вагонів Росії та Білорусі.

Також стало відомо, що майно та активи російської компанії, що постачає нафтопродукти для потреб Міністерства оборони РФ, арештовані за рішенням українського суду.

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