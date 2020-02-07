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У Києві на Південному мосту сталася потрійна ДТП

Новини » Надзвичайні події     07.02.2020 - 10:07
У Києві на Південному мосту сталася потрійна ДТП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водія одного з авто госпіталізували

У Києві на Південному мосту у напрямку в сторону правого берега зіткнулися Chevrolet, ВМW і Volkswagen, в результаті чого постраждав один водій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інформатор".

Водії автомобілів розповіли, що в ДТП побічно взяв участь ще один автомобіль - Toyota. Саме його водій, коли помітив у авто несправності, скинув швидкість і повільно рухався. Тоді ВМW та Chevrolet, які їхали за ним, зменшили швидкість. А водій Volkswagen не помітив цього, і на високій швидкості влетів у Chevrolet.

Chevrolet, в свою чергу, зачепив ВМW і врізався у відбійник. Удар був настільки сильним, що задня частина Chevrolet буквально м'яла в гармошку. Водія авто госпіталізували.

Нагадаємо, в Дніпровському районі Києві на мосту Патона сталася дорожньо-транспортна пригода з участю 5 автомобілів, в результаті чого постраждали троє осіб.

Також у Києві на Броварському проспекті зіткнулися два автомобіля, в результаті чого один пасажир загинув на місці, двох водіїв і пасажира госпіталізували, поліція відкрила кримінальне провадження.

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