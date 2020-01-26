Поліція розслідує смертельне ДТП на околиці Києва

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286

У Києві на Броварському проспекті зіткнулись два автомобіля, в результаті чого один пасажир загинув на місці, двох водіїв та пасажира госпіталізовано, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-службу поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що 35-річний водій автомобілю "Рено", рухаючись в напрямку міста Бровари, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем "Кіа".

У результаті 70-річна пасажирка загинула на місці, іншого пасажира та обох водіїв з травмами різного ступеня доставлено до медичного закладу.

"Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини та механізм смертельної автопригоди", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про ДТП на Броварському проспекті.

Раніше повідомлялося, що у Білій Церкві Київської області ввечері 23 січня автомобіль патрульної поліції збив чоловіка на нерегульованому пішохідному переході.

РБК-Україна писало, що у селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом під час обгону сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох автомобілів.