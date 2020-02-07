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В Киеве на Южном мосту произошло тройное ДТП

Новости » Происшествия     07.02.2020 - 10:07
В Киеве на Южном мосту произошло тройное ДТП
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водителя одного из авто госпитализировали

В Киеве на Южном мосту по направлению в сторону правого берега столкнулись Chevrolet, ВМW и Volkswagen, в результате чего пострадал один водитель. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Информатор".

Водители автомобилей рассказали, что в ДТП косвенно поучаствовал еще один автомобиль - Toyota. Именно его водитель, когда заметил в авто неисправности, сбросил скорость и медленно двигался. Тогда ВМW и Chevrolet, которые ехали за ним, убавили скорость. А водитель Volkswagen не заметил этого, и на высокой скорости влетел в Chevrolet.

Chevrolet, в свою очередь, задел ВМW и врезался в отбойник. Удар был настолько сильным, что задняя часть Chevrolet буквально смялась в гармошку. Водителя авто госпитализировали.

Напомним, в Днепровском районе Киеве на мосту Патона произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей, в результате чего пострадали трое человек.

Также в Киеве на Броварском проспекте столкнулись два автомобиля, в результате чего один пассажир погиб на месте, двух водителей и пассажира госпитализировали, полиция открыла уголовное производство.

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