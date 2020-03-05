Фото: Південний міст (РБК-Україна)

Обмеження діятиме з 22:00 5 березня до 05:00 7 березня

У Києві на Південному мосту буде частково обмежено рух автотранспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київавтодор".

Як повідомляється, обмеження діятиме з 22:00 5 березня до 05:00 7 березня.

Наголошується, що на естакаді Південного мостового переходу вийшли з ладу старі деформаційні шви, у зв'язку з чим фахівці КП "Київавтошляхміст" проведуть відновлювальні роботи.

Роботи будуть проводити в напрямку проспекту Миколи Бажана. Рух буде частково обмежено.

"Ремонт починається вночі. У темний час заплановано виконати значний обсяг робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 7 березня розпочнуться ремонтні роботи на ділянці між вулицею Льва Толстого і вулицею Тараса Шевченка, у зв'язку з чим частково буде закрито рух на вулиці Пушкінській. Роботи планують завершити до 31 травня.

Крім того, з 8 березня в Києві частково обмежать рух на вулиці Степана Бандери у зв'язку з капітальним ремонтом. Обмеження руху діятиме до 26 квітня. Під час робіт рух буде організовано на одній проїжджої частини.

Додамо, що з 1 квітня поточного року громадський транспорт столиці переходить на електронний квиток. Постійні користувачі транспорту зможуть використовувати Kyiv Smart Card, а інші - купувати QR-квиток на одну поїздку в паперовому або електронному вигляді. Також вводяться "туристичні" проїзні.