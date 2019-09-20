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У Києві на вихідних потепліє до +20

Новини » Суспільство    20.09.2019 - 12:00
У Києві на вихідних потепліє до +20
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В суботу очікуються заморозки до -3

Погода у Києві у період з 21 по 22 вересня покращиться, очікується до +20. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, завтра в Києві буде ще прохолодно, вдень температура повітря підніматиметься не вище +12 градусів. Вночі прогнозується від +3 до +5, а на околицях столиці можливі заморозки до -3.

У неділю, за даними синоптика, погода в Києві почне покращуватися. Вдень очікується підвищення температури повітря до +20. Буде сонячно, однак з поривчастим вітром.

"День осіннього рівнодення, 23 вересня, також очікується сонячним, проте знову трохи похолодає", - додала Діденко.

У Києві на вихідних потепліє до +20

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що 20 вересня у Києві пройдуть невеликі дощі. Температура повітря вдень очікується від +11 до +13, вночі стовпчики термометрів у столиці покажуть від +6 до +8 градусів.

Крім того, синоптики попередили про заморозки на більшості території України вночі 21 вересня. Температура повітря може знизитися до 0…-3 градусів. Замороки оминуть лише південні області.

Також про заморозки у суботу, 21 вересня, попереджала і Наталка Діденко. За її даними, зниження температури до -3 градусів не очікується лише у Закарпатській, південно-східних та східних областях. В деяких областях можливі короткочасні опади.

В Україні завтра очікуються дощі У Києві завтра похолодає до +6
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