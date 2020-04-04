У Києві ввели обов'язкове носіння масок на вулиці

У Києві запровадили обов'язкове носіння масок або респіраторів на вулиці та прибудинкових територіях під час карантину через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Так, столична влада вирішила розширити визначення "громадське місце", де, відповідно до постанови Кабінету міністрів, заборонено перебувати без засобів індивідуального захисту.

З 6 квітня у Києві носіння захисних засобів обов'язкове:

на території загального користування (парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; підземні переходи; пляжі; кладовища; інші території загального користування);

(парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; підземні переходи; пляжі; кладовища; інші території загального користування); у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, підприємств, установ і організацій (зокрема, але не виключно: заклади торгівлі, надання послуг, тощо) усіх форм власності, готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, гуртожитків, вокзалів та аеропортів;

та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, підприємств, установ і організацій (зокрема, але не виключно: заклади торгівлі, надання послуг, тощо) усіх форм власності, готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, гуртожитків, вокзалів та аеропортів; у транспорті (в тому числі який працює в режимі регулярних спеціальних перевезень), на зупинках громадського транспорту;

(в тому числі який працює в режимі регулярних спеціальних перевезень), на зупинках громадського транспорту; на прибудинкових територіях; територіях будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

Нагадаємо, раніше у Кабміні повідомили, що не забороняли українцям перебувати без масок чи респіраторів на вулиці, якщо це не територія громадського місця. Однак в уряді уточнили, що місцеві органи влади можуть самостійно розширювати поняття "громадське місце".