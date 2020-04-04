В Киеве ввели обязательное ношение масок на улице

В Киеве ввели обязательное ношение масок или респираторов на улицах и придомовых территориях во время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КМДА).

Так, столичные власти решили расширить определение "общественное место", где, согласно постановлению Кабинета министров, запрещено находиться без средств индивидуальной защиты.

С 6 апреля в Киеве ношение защитных средств обязательное:

на территории общего пользования (парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки; площади, бульвары, проспекты; улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки; подземные переходы; пляжи; кладбища; территории общего пользования);

(парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки; площади, бульвары, проспекты; улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки; подземные переходы; пляжи; кладбища; территории общего пользования); в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, но не исключительно: учреждения торговли, предоставления услуг, и тому подобное) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов;

и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, но не исключительно: учреждения торговли, предоставления услуг, и тому подобное) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов; в транспорте (в том числе работающего в режиме регулярных специальных перевозок), на остановках общественного транспорта;

(в том числе работающего в режиме регулярных специальных перевозок), на остановках общественного транспорта; на придомовых территориях; территориях зданий и сооружений инженерной защиты территорий; территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.

Напомним, ранее в Кабмине сообщили, что не запрещали украинцам находиться без масок или респираторов на улице, если это не территория общественного места. Однако в правительстве уточнили, что местные органы власти могут самостоятельно расширять понятие "общественное место".