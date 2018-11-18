У Києві у другій половині дня очікується мокрий сніг та ожеледиця

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Місцями можливий невеликий мокрий сніг та ожеледиця

У Києві у неділю, 18 листопада, у другій половині дня очікується невеликий мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, за прогнозами синоптиків у другій половині дня у столиці місцями можливий мокрий сніг та подекуди ожеледиця на дорогах.

"Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за прогнозом синоптиків, у неділю, 18 листопада, на дорогах України, крім західних областей, очікується ожеледиця.

Раніше РБК-Україна писало, що за даними українського Гідрометценру у неділю, 18 листопада, в Україні буде сухо і без опадів, температура повітря вдень від 0 до +7. У Києві - без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -5 до -7.