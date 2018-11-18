У Києві у другій половині дня очікується мокрий сніг та ожеледиця

Місцями можливий невеликий мокрий сніг та ожеледиця
У Києві у неділю, 18 листопада, у другій половині дня очікується невеликий мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як зазначається, за прогнозами синоптиків у другій половині дня у столиці місцями можливий мокрий сніг та подекуди ожеледиця на дорогах.
"Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за прогнозом синоптиків, у неділю, 18 листопада, на дорогах України, крім західних областей, очікується ожеледиця.
Раніше РБК-Україна писало, що за даними українського Гідрометценру у неділю, 18 листопада, в Україні буде сухо і без опадів, температура повітря вдень від 0 до +7. У Києві - без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -5 до -7.