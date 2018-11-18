ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Києві у другій половині дня очікується мокрий сніг та ожеледиця

Новини » Суспільство    18.11.2018 - 12:38
У Києві у другій половині дня очікується мокрий сніг та ожеледиця
Ілюстративне фото (pixabay.com/12019)

Місцями можливий невеликий мокрий сніг та ожеледиця

У Києві у неділю, 18 листопада, у другій половині дня очікується невеликий мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, за прогнозами синоптиків у другій половині дня у столиці місцями можливий мокрий сніг та подекуди ожеледиця на дорогах.

"Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за прогнозом синоптиків, у неділю, 18 листопада, на дорогах України, крім західних областей, очікується ожеледиця.

Раніше РБК-Україна писало, що за даними українського Гідрометценру у неділю, 18 листопада, в Україні буде сухо і без опадів, температура повітря вдень від 0 до +7. У Києві - без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -5 до -7.

У Нью-Йорку в результаті хуртовини загинули щонайменше 8 осіб
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся