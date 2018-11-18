В Киеве во второй половине дня ожидается мокрый снег и гололедица

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Местами возможен небольшой мокрый снег и гололедица

В Киеве в воскресенье, 18 ноября, во второй половине дня ожидается небольшой мокрый снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, по прогнозам синоптиков во второй половине дня в столице местами возможен мокрый снег и местами гололедица на дорогах.

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по прогнозу синоптиков, в воскресенье, 18 ноября, на дорогах Украины, кроме западных областей, ожидается гололедица.

Ранее РБК-Украина писало, что по данным украинского Гидрометценра в воскресенье, 18 ноября, в Украине будет сухо и без осадков, температура воздуха днем от 0 до +7. В Киеве - без осадков, днем от 0 до +2, ночью от -5 до -7.