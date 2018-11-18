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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +7

Новини » Суспільство    18.11.2018 - 10:00
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +7
Ілюстративне фото (pixabay.com/12019)

У Києві вдень до +2

Погода на сьогодні: 18 листопада 2018 в Україні сухо і без опадів, температура повітря вдень від 0 до +7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від 0 до +6, вночі від -2 до -8. На півночі теж сонячно і без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -5 до -9.

В центральній частині вдень від 0 до +2, вночі від -5 до -8. На сході вдень від 0 до +3, вночі від -5 до -9; на півдні температура вдень від +1 до +4, вночі від -1 до -4. У Криму вдень від +5 до +7, вночі від 0 до +2, без опадів.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +7Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +7

Фото: погода в Україні 18 листопада

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 18 листопада без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -5 до -7. Вітер північний, 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +7Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +7

Фото: погода в Києві та області

 

 

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