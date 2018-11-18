Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +7

У Києві вдень до +2
Погода на сьогодні: 18 листопада 2018 в Україні сухо і без опадів, температура повітря вдень від 0 до +7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За прогнозом синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від 0 до +6, вночі від -2 до -8. На півночі теж сонячно і без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -5 до -9.
В центральній частині вдень від 0 до +2, вночі від -5 до -8. На сході вдень від 0 до +3, вночі від -5 до -9; на півдні температура вдень від +1 до +4, вночі від -1 до -4. У Криму вдень від +5 до +7, вночі від 0 до +2, без опадів.
Фото: погода в Україні 18 листопада
В столиці України 18 листопада без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -5 до -7. Вітер північний, 5-10 м/с.
Фото: погода в Києві та області