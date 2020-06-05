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У Києві перевіряють можливе приховування COVID-19 в одному з гуртожитків

Новини » Коронавірус     05.06.2020 - 13:03
У Києві перевіряють можливе приховування COVID-19 в одному з гуртожитків
Фото: Нацакадемія держуправління при президенті (2gis.ua)

Йдеться про гуртожиток при Нацакадемії державного управління при президентові

У Києві перевіряють можливе приховування COVID-19 в одному з гуртожитків. Йдеться про гуртожиток при Національній академії державного управління при президентові України.

Про це РБК-Україна повідомила прес-служба головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Так, перевірку проведе Київський місцевий штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

"Начальник штабу вже попросив звернути на це увагу місцевому київському штабу, і вони вже починають там перевірку. За ініціативою національного штабу вони зараз будуть пропрацьовувати це питання. Це Київська комісія ТЕБ та НС", - повідомили в пресс-службі.

Підкреслимо, у розпорядженні РБК-Україна є текст повідомлення про можливе приховування випадків захворювання коронавірусом у гуртожитку Академії.

"Хочу повідомити, що в навчальному корпусі та гуртожитку Національної академії державного управління при президентові України (Ежена Потье, 20) є підтверджені випадки COVID-19. А керівництво вдає, що нічого не трапилося", - зазначається у повідомленні.

Підкреслюється, що у гуртожитку не вимірюють температуру, не носять маски та не дотримуються соціальної дистанції.

Нагадаємо, наприкінці травня у Києві виявили три нових спалахи коронавірусу - у двох гуртожитках та Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

Як писало РБК-Україна, з початку епідемії коронавірусу у столиці зафіксована максимальна добова смертність: за добу померли відразу чотири людини.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України общежитиеКоронавірус
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