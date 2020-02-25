ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві під час пожежі в люці теплотраси виявлено тіла трьох людей

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 09:13
У Києві під час пожежі в люці теплотраси виявлено тіла трьох людей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Вогнеборці встановили, що в люці теплотраси загорілось сміття

У Києві на вулиці Набережно-Корчуватській в результаті пожежі в люці теплотраси загинули троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

По прибуттю, вогнеборці встановили, що в люці теплотраси загорілось сміття. Під час проведення розвідки бійці виявили 3 осіб без ознак життя.

"О 7:02 рятувальники локалізували пожежу та о 7:38 - ліквідували. На місці було задіяно 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 8 чоловік особового складу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у центрі Миколаєва горіла багатоповерхівка на вулиці Защука, рятувальники провели евакуацію.

Також у Дніпрі вночі 22 лютого сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Роторній.

Зазначимо, у Хмельницькому у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку сталась пожежа. Рятувальники евакуювали з будівлі понад 40 людей, троє з них - діти.

Крім того, у Миколаївській області сталась пожежа у дачному будинку на вулиці Дачній садового товариства "Нива". В результаті пожежі загинули двоє людей.

Наслідки негоди в Україні: одна людина загинула, четверо постраждали В Одеській області горить національний природний парк
Новини України Київзагибліпожежатрасса
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся