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В Киеве во время пожара в люке теплотрассы обнаружены тела трех человек

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 09:13
В Киеве во время пожара в люке теплотрассы обнаружены тела трех человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Огнеборцы установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор

В Киеве на улице Набережно-Корчеватской в результате пожара в люке теплотрассы погибли трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прибытию, пожарные установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор. Во время проведения разведки бойцы обнаружили 3 человека без признаков жизни.

"В 7:02 спасатели локализовали пожар и в 7:38 - ликвидировали. На месте было задействовано 2 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 8 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Напомним, в центре Николаева горела многоэтажка на улице Защука, спасатели провели эвакуацию.

Также в Днепре ночью 22 февраля произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Роторной.

Отметим, в Хмельницком в квартире пятиэтажного жилого дома произошел пожар. Спасатели эвакуировали из здания более 40 человек, трое из них - дети.

Кроме того, в Николаевской области произошел пожар в дачном доме на улице Дачной садового общества "Нива". В результате пожара погибли двое людей.

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