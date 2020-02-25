В Киеве во время пожара в люке теплотрассы обнаружены тела трех человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Огнеборцы установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор

В Киеве на улице Набережно-Корчеватской в результате пожара в люке теплотрассы погибли трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прибытию, пожарные установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор. Во время проведения разведки бойцы обнаружили 3 человека без признаков жизни.

"В 7:02 спасатели локализовали пожар и в 7:38 - ликвидировали. На месте было задействовано 2 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 8 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Напомним, в центре Николаева горела многоэтажка на улице Защука, спасатели провели эвакуацию.

Также в Днепре ночью 22 февраля произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Роторной.

Отметим, в Хмельницком в квартире пятиэтажного жилого дома произошел пожар. Спасатели эвакуировали из здания более 40 человек, трое из них - дети.

Кроме того, в Николаевской области произошел пожар в дачном доме на улице Дачной садового общества "Нива". В результате пожара погибли двое людей.