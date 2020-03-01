У Києві під час руху загорілася маршрутка

У Києві сьогодні сталася пожежа у маршрутному автобусі на Солом'янській площі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Київ оперативний" у Facebook.

Повідомляється, що вранці 1 березня на Солом‘янській площі прямо під час руху спалахнув маршрутний автобус.

Зазначається, що загоряння було ліквідоване рятувальниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. Інформації про потерпілих в результаті пожежі поки немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 лютого на автодорозі Київ-Чоп під час руху загорівся пасажирський автобус. Інспектори помітили полум'я і хмару диму в задній частині автобусу біля стаціонарного поста і кинулися на допомогу.

Також РБК-Україна писало, що 10 лютого в Одесі на штрафмайданчику в результаті пожежі згоріли 20 автомобілів. Протягом години пожежу загасили. Вогнем було знищено 20 автомобілів, пошкоджено 3 та врятовано 150 автомобілів.

Крім того, 28 лютого у Парижі сталася пожежа поблизу Ліонського вокзалу. Через пожежу з території вокзалу евакуювали всіх працівників та пасажирів. Вогнем було охоплено транспортні засоби, припарковані біля вокзалу.