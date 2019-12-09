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У Росії винесли вирок Рудьковському

Новини » Політика     09.12.2019 - 14:32
У Росії винесли вирок Рудьковському
Фото: Микола Рудьковський (УНІАН)

Рудьковського засуджено до двох років колонії

У Росії суд засудив колишнього міністра транспорту України Миколу Рудьковського до двох років колонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що Московський міський суд засудив його до двох років колонії за напад на посольство Росії в Києві у 2014 році. Також повідомляється, що суд зарахував термін перебування в СІЗО з 28 вересня 2018 року з розрахунку один день за півтора.

Крім того, Рудьковський має виплатити близько 5,75 млн російських рублів Міністерству закордонних справ РФ, а також 8,2 млн рублів - страховій компанії.

Нагадаємо, Рудьковського затримали у жовтні 2018 року. До цього був оголошений російською владою у федеральний розшук за те, що він кинув камінь у посольство Росії в Києві.

У листопаді того ж року його направили на психіатричну експертизу. У підсумку колишнього українського міністра визнали винним у нападі на посольство. Його справа була виділена в окреме провадження з "великого" розслідування обставин нападу на російське посольство в Києві в червні 2014 року. Тоді юрба закидала будівлю диппредставництва камінням, пляшками і флаконами з зеленкою і зірвала російський прапор.

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