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У Києві тимчасово обмежать рух на Південному мосту

Автор: РБК-Україна

У Києві на Південному мосту буде частково обмежено рух автотранспорту. Обмеження діятимуть до 15 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, на Південному мосту починається новий етап оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів. Дорожники працюють у напрямку проспекту Бажана.

Крім того, протягом вівторка, 29 вересня, будуть виконуватися роботи і на частини у напрямку Наддніпрянського шосе.

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"Під час робіт частково обмежено рух (крайній правій смузі). У комунальній корпорації вибачення за незручності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у столиці обмежували рух на Броварському проспекті з-за асфальтування дороги на перетині з Кільцевої.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що до вересня у Києві на з'їзді з Шулявського шляхопроводу буде закрито рух транспорту.

Крім цього, в кінці серпня завершилися обмеження руху на Південному мосту у Києві, де проводили оновлення опор і ремонт деформаційних швів.

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