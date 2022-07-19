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У Києві закриють виходи з двох станцій метро: що відомо

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Київ, Вівторок 19 липня 2022 19:24
У Києві закриють виходи з двох станцій метро: що відомо Фото: у Києві закриють виходи з двох станцій метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Києві планують тимчасово закрити частину виходів зі станцій метро "Академмістечко" і "Дарниця" починаючи з середи, 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА у Telegram.

"Із завтрашнього дня тимчасово закриють вестибюлі двох станцій метро: вихід зі станції "Академмістечко" в напрямку Троїцького ринку і вихід зі станції "Дарниця" в напрямку "Лівобережної", - розповіли в КМДА.

При цьому наголошується, що такі заходи вводять з міркувань безпеки. Про відновлення роботи виходів попередять додатково.

Нагадаємо, 14 липня в Києві відновили рух ще двох тролейбусних маршрутів. Вони були скасовані через обрив контактної мережі, що постраждала в результаті ракетного обстрілу столиці з боку Росії.

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КМДА Київ метро
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