В Києві відновлять роботу популярні польські бренди одягу: список
Фото: в Україні відновлять роботу популярні польські бренди одягу (freepik.com)
В Києві вже незабаром відновлять роботу популярні польські бренди одягу. Йдеться про Reserved, Cropp та інші.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Асоціацію ритейлерів України.
У київських ТРЦ РЦ Dream, Respublika Park, Dream і SkyMall, починаючи з 25 червня, відновляють роботу польська група LPP.
До LPP входять:
- Reserved;
- Cropp;
- House;
- Mohito;
- Sinsay.
Також ритейлери відновлять роботу й в ТРЦ Dream: у Yellow.
Відзначимо, що в кінці березня LPP заявила про закриття магазинів у Росії, а вже в квітні ритейлер заявив про плани продати російський бізнес китайському консорціуму.
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