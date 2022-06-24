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В Києві відновлять роботу популярні польські бренди одягу: список

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П'ятниця 24 червня 2022 13:23
В Києві відновлять роботу популярні польські бренди одягу: список Фото: в Україні відновлять роботу популярні польські бренди одягу (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві вже незабаром відновлять роботу популярні польські бренди одягу. Йдеться про Reserved, Cropp та інші.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Асоціацію ритейлерів України.

У київських ТРЦ РЦ Dream, Respublika Park, Dream і SkyMall, починаючи з 25 червня, відновляють роботу польська група LPP.

До LPP входять:

  • Reserved;
  • Cropp;
  • House;
  • Mohito;
  • Sinsay.

Також ритейлери відновлять роботу й в ТРЦ Dream: у Yellow.

Відзначимо, що в кінці березня LPP заявила про закриття магазинів у Росії, а вже в квітні ритейлер заявив про плани продати російський бізнес китайському консорціуму.

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