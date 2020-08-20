У Києві завтра фунікулер відновить роботу

Фото: столичний фунікулер (РБК-Україна)

Послугами фунікулера можна буде скористатися з 12:00

У п'ятницю, 21 серпня, в Києві фунікулер відновить свою роботу. Щорічний плановий ремонт транспорту був завершений.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Наголошується, що послугами фунікулера можна буде скористатися з 12:00.

"Під час щорічного планового ремонту фунікулера фахівці провели ремонтні роботи в машинному залі, замінили шпали та відремонтували контактну мережу. Також були замінені колеса вагонів і частково обшивка", - повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Нагадаємо, 3 серпня фунікулер закрили на ремонт.

Зазначимо, що минулого року відкриття фунікулера в Києві після ремонту перенесли через технічні неполадки.