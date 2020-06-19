В Києві на вихідних можливі перебої з водопостачанням: перелік адрес

Фото: обмежена подача води (РБК-Україна)

"Київводоканал" забезпечить мешканців масивів питною водою з 9 автоцистерн

З 19 червня до 21 червня у деяких житлових масивах Києва можливі перебої з водопостачанням. Мешканцям столиці рекомендують зробити запаси води на два дні.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, тимчасові перебої з водопостачанням можливі з 22:00 19 червня по 20:00 21 червня у житлових масивах Новобіличі, Микільська Борщагівка, Нивки і Галагани, Виноградар, Святошин, Академмістечко та Біличі, а також селищах Горенка та Пуща-Водиця. Вода може зникнути на верхніх поверхах будинків.

Перебої з водопостачанням пов'язані з тим, що будуть замінюватись дві великі засувки на водопровідній насосній станції "Виноградар-III", оскільки стара запірна арматура вже критично зношена. Такі ремонтні роботи без пониження тиску у водопровідній мережі зробити неможливо.

"Київводоканал" забезпечить мешканців масивів питною водою з 9 автоцистерн. Чергування відбудеться з 06:00 20 червня за такими адресами: просп. Правди, 31; просп. Свободи на розі вул. Світлицького; просп. Свободи, 2; просп. Свободи, 30; вул. Петра Курінного на розі вул. Гната Юри; вул. Гната Юри, 7-Б; вул. Чистяківська, 7; вул. Кулібіна, 5-6; вул. Максименка, 10 (Пуща-Водиця)

Фото: забезпечення мешканців масивів питною водою (kyivcity.gov.ua)

Як зазначається, заміна запірної арматури планувалась ще у квітні-травні, однак через введення карантину в країні ремонтні роботи були перенесені на сьогодні. Також у відомстві наголошують, що виконання таких робіт у нічний час та у вихідні дні є найбільш оптимальним.

Нагадаємо, у Києві будуть проводити ремонт помпової водопровідної станції "Виноградар-III".

Додамо, Міністерство розвитку громад та територій України назвало умову для зменшення тарифів на теплопостачання та гарячу воду наступного опалювального сезону.

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Автор: Андрій Козловський