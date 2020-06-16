Частина Києва на два дні залишиться без води

Фото: у кількох столичних районах буде обмежена подача води (РБК-Україна)

Ремонтні роботи триватимуть з 19 по 21 червня

У Києві будуть проводити ремонт насосної водопровідної станції "Виноградар-III". У зв'язку з цим в кількох районах столиці частково буде обмежена подача води.

Про це повідомляє "Київводоканал".

Ремонтні роботи триватимуть два дні - з 22:00 19 червня до 20:00 21 червня. При цьому повідомляється про можливу відсутність води на верхніх поверхах будинків із-за зниженого тиску в районі житлових масивів:

Новобіличі,

Микільська Борщагівка,

Нивки та Галагані,

Виноградар,

Святошин,

Академмістечко і Біличі,

Горенка,

Пуща-Водиця.

"Жителям цих житлових масивів, особливо тим, хто проживає на верхніх поверхах, радимо заздалегідь запастися водою в необхідних обсягах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українці на карантині переплатили за комуналку чверть від нарахувань.

Крім того, 25 травня в Києві відновили подачу гарячої води у 2,6 тисячі будинків.

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Автор: РБК-Україна