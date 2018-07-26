У Києві відновили рух трамваїв і тролейбусів за графіком

Новини Надзвичайні події 26.07.2018 - 09:31
Фото: київські трамваї (facebook.com/Міністерство інфраструктури України)
Фото: київські трамваї (facebook.com/Міністерство інфраструктури України)

Рух поза графіком зняли також з Борщагівської лінії швидкісного трамвая

У Києві станом на ранок 26 липня відновили рух трамваїв і тролейбусів за графіком. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації з посиланням на "Київпастранс".

Повідомляється, що оперативне положення № 4 (курсування без дотримання графіка руху) знято з трамвайних і тролейбусних маршрутів. Зокрема, йдеться про маршрути, що проходять по вул. Щусєва, вул. Грекова, вул. Святошинській, вул. Індустріальній, просп. Перемоги, вул. Автозаводській, в районі станцій метро "Шулявська" і "Берестейська", а також на Борщагівській лінії швидкісного трамвая - вул. Борщагівській, вул. Жилянській та вул. Старовокзальній.

Нагадаємо, напередодні РБК-Україна повідомляло, що в результаті негоди у Києві виникли проблеми на трамвайних і тролейбусних маршрутах. Було заблоковано рух тролейбусів маршрутів 22,27,30,42 на вулиці Гетьмана через пошкодження контактної мережі. На перехресті вулиць Старовокзальної та Жилянської через скупчення авто рух трамваїв також затримувався.

 

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Теги:  Гідрометцентр,  Київ,  транспорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС