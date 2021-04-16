У Києві водій маршрутки збив на смерть жінку біля пішохідного переходу

У Києві на вулиці Вишняківській сталась дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі. Водій маршрутки збив на смерть жінку, яка стояла біля пішохідного переходу.

Попередньо встановлено, що 60-річний водій маршрутного таксі не впорався з керуванням та наїхав на жінку, яка стояла біля пішохідного переходу.

Нагадаємо, у Миколаївській області на трасі Миколаїв-Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і мікроавтобуса, який перевозив тіла померлих від коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що в Одесі автомобіль вилетів з дороги у двір. В результаті одна людина загинула, ще четверо постраждали.

Також повідомлялося, що в кінці березня в Києві сталося масштабне ДТП за участю мікроавтобуса та легковика. Тоді загинули дві людини і ще двоє постраждали.