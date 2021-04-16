В Киеве водитель маршрутки насмерть сбил женщину возле пешеходного перехода

В Киеве на улице Вишняковской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси. Водитель маршрутки сбил насмерть женщину, которая стояла возле пешеходного перехода.

В настоящее время полицейские проводят первоочередные следственные действия для установления причин и обстоятельств смертельного ДТП. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства.

Предварительно установлено, что 60-летний водитель маршрутного такси не справился с управлением и наехал на женщину, которая стояла возле пешеходного перехода.

Напомним, в Николаевской области на трассе Николаев-Днепр произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и микроавтобуса, который перевозил тела умерших от коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что в Одессе автомобиль вылетел с дороги во двор. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали.

Также сообщалось, что в конце марта в Киеве произошло масштабное ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. Тогда погибли два человека и еще двое пострадали.