UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве водитель маршрутки насмерть сбил женщину возле пешеходного перехода

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на улице Вишняковской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси. Водитель маршрутки сбил насмерть женщину, которая стояла возле пешеходного перехода.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Предварительно установлено, что 60-летний водитель маршрутного такси не справился с управлением и наехал на женщину, которая стояла возле пешеходного перехода.

Женщина в результате полученных травм скончалась на месте.

В настоящее время полицейские проводят первоочередные следственные действия для установления причин и обстоятельств смертельного ДТП. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства.

Напомним, в Николаевской области на трассе Николаев-Днепр произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и микроавтобуса, который перевозил тела умерших от коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что в Одессе автомобиль вылетел с дороги во двор. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали.

Также сообщалось, что в конце марта в Киеве произошло масштабное ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. Тогда погибли два человека и еще двое пострадали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТП
Читайте также
Под Николаевым микроавтобус, который перевозил умерших от COVID, попал в смертельное ДТП
В Одессе автомобиль вылетел с дороги во двор: один человек погиб, четыре пострадали
Прогноз погоды