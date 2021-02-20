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У Дніпропетровській області сталося ДТП, постраждали три людини

Новость на русском → Дніпропетровська область, Субота 20 лютого 2021 17:33
У Дніпропетровській області сталося ДТП, постраждали три людини Фото: "швидка" (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Вчора ввечері у Дніпропетровській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох легкових автомобілів. У результаті аварії постраждали троє людей.

Про це повідомляє місцеве видання Dnepr.info.

"Аварія трапилася вчора, 19 лютого, на трасі Дніпропетровської області. Як стало відомо, автомобіль ВАЗ на повороті на Карнаузівку, зіткнувся з Daewoo. Внаслідок цього травми отримали водій та пасажир Daewoo", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що чоловік отримав черепно-мозкову травму, струс мозку. Жінка-пасажир також отримала відкриту черепно-мозкову травму. Обидва вони у важкому стані були госпіталізовані з місця події.

Фото: ДТП у Дніпропетровській області (dnepr.info)

Нагадаємо, у Львівській області зіштовхнулись вантажівка та легковий автомобіль. У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали троє людей.

Крім того, у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса. У результаті аварії постраждали 10 людей.

Також РБК-Україна писало, що у Києві на залізничному переїзді сталося зіткнення товарного поїзда з автомобілем. Пасажир легковика загинув.

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