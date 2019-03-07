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У Києві ввечері утворились пробки

Новини » Суспільство    07.03.2019 - 18:50
У Києві ввечері утворились пробки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На правому березі пробки зафіксовані на проспекті Перемоги, проспекті Степана Бандери, на вулиці Набережно-Рибальській

У Києві у четвер, 7 березня, утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на проспекті Перемоги, проспекті Степана Бандери, на вулиці Набережно-Рибальській, Набережному шосе, вулиці Хрещатик, вулиці Великій Васильківській, бульварі Тараса Шевченка, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Січових стрільців, вулиці Михайла Грушевського, вулиці Хрещатик, вулиці Великій Житомирській, вулиці Ярославів Вал.

Крім цього, пробки зафіксовані в районі станцій метро "Університет", "Нивки" "Берестейська", "Театральна", "Нивки", "Дружби Народів", "Видубичі", "Голосіївська", "Шулявська", "Площі Льва Толстого", "Майдан Незалежності".

 

Фото: пробки в Києві (скріншот) 

На лівому березі пробки зафіксовані на проспекті Юрія Гагаріна, проспекті Соборності, Харківському шосе, Дарницькому шосе, Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана.

Рух ускладнено на мосту Метро, на якому зараз тривають ремонтні роботи.

Нагадаємо, погода 8 березня в Україні відповідатиме кліматичній нормі квітня, але після вихідних очікується похолодання і температура повернеться до березневих значень.

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