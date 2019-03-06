Завтра у Києві обмежать рух на Південному мосту

Фото: Південний міст (УНІАН)

Обмеження діятимуть з 11:00 до 16:00

У Києві завтра, 7 березня, у зв’язку із ремонтними роботами обмежать рух транспорту на Південному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Як зазначається, обмеження діятимуть з 11:00 до 16:00. На Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у напрямку із просп. Миколи Бажана на Столичне шосе.

Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить із розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

РБК-Україна писало, у Києві із 16 березня у зв’язку із реконструкцією буде перекрито Шулявський шляхопровід та організовано рух транспорту прилеглими вулицями. Зокрема, рух транспорту в напрямку Олександра Довженка - Вадима Гетьмана відбуватиметься вулицями Антона Цедіка та Петра Нестерова, з виїздом на проспект Перемоги.

Рух транспорту в напрямку В. Гетьмана - О. Довженка буде організовано існуючим реконструйованим з’їздом на проспект Перемоги з можливістю перетину проспекту та виїздом на вулицю О. Довженка

Нагадаємо, у Києві в суботу, 2 березня, у зв’язку із виконанням робіт із ремонту деформаційного шва, частково обмежували рух транспорту по мосту ім. Є. О. Патона.